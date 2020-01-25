نادال وفيدرر يتأهلان إلى ثمن نهائي أستراليا المفتوحة

تأهل المصنف الأول عالميا الإسباني رافائيل نادال إلى الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات الغراند سلام بفوزه المستحق على مواطنه بابلو كارينو بوستا بثلاث مجموعات دون مقابل .

وأنهى نادال المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط مقابل شوط واحد، وفي المجموعة الثانية واصل نادال تألقه واجتاز المجموعة الثانية بستة لاثنين، فيما واصل سيطرته على المباراة وسط تراجع لمواطنه بوستا ليتمكن من حسم المجموعة الأخيرة بستة أشواط مقابل أربعة في المباراة التي احتاجت ساعة ونصف من نادال لحسمها ضامنا تأهله بجدارة إلى دور الستة عشر من البطولة التي توج بلقبها مرة واحدة عام ألفين وتسعة.

ومن جهته وفي مباراة مثيرة نجا السويسري المخضرم روجر فيدرر من الخسارة على يد الأسترالي جون ميلمان بفوزه عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين .

واضطر فيدرر لخوض شوط كسر التعادل في المجموعة الخامسة والحاسمة بعدما كان متراجعا بثمانية أشواط لأربعة لكنه قلب التأخر للفوز بعشرة لثمانية لينجح في التأهل لثمن نهائي البطولة، وكان فيدرر قد حسم المباراة في زمن وصل إلى أربع ساعات وثلاث دقائق في أطول مباريات نسخة هذه البطولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية