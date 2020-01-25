النصر يجري أول مران له في العاصمة المالية

أجرى فريق النصر الأول لكرة القدم أول مران له في العاصمة المالية باماكو تمهيدا لمواجهة فريق دجوليبا لحساب الجولة الخامسة من منافسات الكونفدرالية.

وباشر الفريق تدريباته بعد رحلة شاقة استغرقت أكثر من 12 ساعة من العاصمة المصرية القاهرة ومنها إلى أديس أبابا وصولا إلى باماكو إذ يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة ستحدد بشكل كبير تأهله إلى الدور ربع النهائي.

وكان النصر قد حقق الفوز في مباراته الماضية التي جمعته بفريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي بملعب بيتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة بهدفين مقابل هدف.

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