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النصر يجري أول مران له في العاصمة المالية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى فريق النصر الأول لكرة القدم أول مران له في العاصمة المالية باماكو تمهيدا لمواجهة فريق دجوليبا لحساب الجولة الخامسة من منافسات الكونفدرالية.

وباشر الفريق تدريباته بعد رحلة شاقة استغرقت أكثر من 12 ساعة من العاصمة المصرية القاهرة ومنها إلى أديس أبابا وصولا إلى باماكو إذ يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة ستحدد بشكل كبير تأهله إلى الدور ربع النهائي.

وكان النصر قد حقق الفوز في مباراته الماضية التي جمعته بفريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي بملعب بيتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة بهدفين مقابل هدف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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