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المعتصم الصبو يفاضل بين المنستيري التونسي والجزيرة الأردني

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لا يزال المدافع الدولي ولاعب فريق الاتحاد المعتصم الصبو في حيرة من أمره لاختيار تجربته الاحترافية المقبلة إذ ذكر موقع ريميسا الرياضي أن اللاعب الليبي يفاضل حاليا بين عرضين من أندية الاتحاد المنستيري التونسي والجزيرة الأردني.

وعلى الرغم من إعلانه في وقت سابق انتقاله لفريق السلط الأردني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فإن الأمور لم تسر بطريقة مثالية ليضطر بالتالي لتغيير وجهته المقبلة.

ويسعى الصبو من خلال تصريحاته لموقع ريميسا الرياضي إلى اختيار وجهة جيدة يكون خلالها سفيرا لكرة القدم الليبية خاصة أنه يعتبر من الأساسيين في تشكيلة المدرب التونسي فوزي البنزرتي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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