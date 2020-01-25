المعتصم الصبو يفاضل بين المنستيري التونسي والجزيرة الأردني

لا يزال المدافع الدولي ولاعب فريق الاتحاد المعتصم الصبو في حيرة من أمره لاختيار تجربته الاحترافية المقبلة إذ ذكر موقع ريميسا الرياضي أن اللاعب الليبي يفاضل حاليا بين عرضين من أندية الاتحاد المنستيري التونسي والجزيرة الأردني.

وعلى الرغم من إعلانه في وقت سابق انتقاله لفريق السلط الأردني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فإن الأمور لم تسر بطريقة مثالية ليضطر بالتالي لتغيير وجهته المقبلة.

ويسعى الصبو من خلال تصريحاته لموقع ريميسا الرياضي إلى اختيار وجهة جيدة يكون خلالها سفيرا لكرة القدم الليبية خاصة أنه يعتبر من الأساسيين في تشكيلة المدرب التونسي فوزي البنزرتي.

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