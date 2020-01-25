السعودية تقترب من دخول عالم البريميرليغ

أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الصندوق السيادي السعودي يتفاوض لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في الفترة الحالية.

وذكرت الصحيفة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن صندوق السيادة السعودي دخل في مفاوضات رسمية لشراء النادي مقابل 445 مليون دولار، موضحة أن الصفقة الكبيرة ستحتاج لوقت طويل حتى تكتمل بصورة نهائية.

ويمثل شراء ناد تاريخي بحجم نيوكاسل إضافة كبيرة للكرة الإنجليزية على غرار ماحصل مع مانشستر سيتي الذي تم شراؤه من مجموعة أبو ظبي الاتحادية للاستثمار عام 2008، وفي حال تم شراء النادي فإن السعودية ستضخ رأس مال كبير لشراء اللاعبين والاستثمار في كل النادي.

وتعود ملكية نيوكاسل يونايتد إلى رجل الأعمال البريطاني مايك آشلي والذي تمكن من شراء النادي قبل 13 عاماً مقابل قرابة 134 مليون باوند.

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