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نادي التحدي مرزق ينظم بطولة للتنس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنطلق مساء اليوم بطولة دوري تنس الطاولة بنادي التحدي حج حجيل في بلدية مرزق، بنظام مجموعتين وبمشاركة 20 رياضيا.

وضمت المجموعة الأولى 10 رياضيين من فئة القدامى، كما ضمت المجموعة الثانية 10 رياضيين من فئة الكبار، وستكون البطولة بنظام دوري متكامل لكل مجموعة يترشح على إثره البطل والوصيف من كل مجموعة لإقامة دوري بينهم يتنافسون فيه للحصول على لقب بطل الدوري.

وقد أسفرت القرعة التي أجرت يوم أمس داخل نادي التحدي عن مقابلة بركة مولود ضد أبوبكر محمد في المباراة الأولى ومحمد أبوغرارة ضد يوسف علي في فئة القدامى، بينما سيتقابل محمود أحمد مع شكري علي عقب انتهاء المباراة الثانية للقدامى، ووسيم ميلاد مع عبدالغفار محرز في فئة الكبار .

وتأتي هذه البطولة ضمن خطة مجلس إدارة النادي للعام 2020.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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