فالنسيا يهزم برشلونة ويُهدد صدارته

تمكن فالنسيا من الفوز بهدفين نظيفين على برشلونة في مباراة الإياب بينهما التي أقيمت على ملعب المستايا لحساب الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

وكاد أصحاب الأرض أن يفتتحوا النتيجة مبكرا في الدقيقة 12 من ضربة جزاء لكن تير شتيغن تمكن من صدها، وفي أول دقائق الشوط الثاني جاء الهدف الأول للخفافيش سجله جوردي ألبا بالخطأ في مرماه إثر كرة اصطدمت به كان قد سددها ماكسي غوميز. وعاد غوميز وسجل الثاني لفريقه في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز قفز فالنسيا من المركز الثامن إلى الخامس مؤقتا بـ34 نقطة، فيما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 43، وأصبح مهددا بخسارة الصدارة لصالح غريمه ريال مدريد.

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