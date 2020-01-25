اخبار الرياضة

آينتراخت يهزم لايبزيغ بثنائية في البوندسليغا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن آينتراخت فرانكفورت من الإطاحة بالمتصدر لايبزيغ إثر فوزه عليه بهدفين دون رد في مباراة الإياب بينهما التي لعبت لحساب الأسبوع الـ19 من الدوري .

وجاء الهدف الأول لفرانكفورت في الدقيقة 48 عن طريق المدافع الفرنسي المامي توري، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة تمكن لاعب الوسط الصربي فيليب كوستيتش من تأكيد الفوز لأصحاب الأرض بإضافة الهدف الثاني.

وبذلك يكون آينتراخت قد رفع رصيده إلى 24 نقطة ويصعد من المركز الـ14 إلى التاسع، فيما تجمد رصيد لايبزيغ عند 40 نقطة في صدارة البوندسليغا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك