آينتراخت يهزم لايبزيغ بثنائية في البوندسليغا

تمكن آينتراخت فرانكفورت من الإطاحة بالمتصدر لايبزيغ إثر فوزه عليه بهدفين دون رد في مباراة الإياب بينهما التي لعبت لحساب الأسبوع الـ19 من الدوري .

وجاء الهدف الأول لفرانكفورت في الدقيقة 48 عن طريق المدافع الفرنسي المامي توري، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة تمكن لاعب الوسط الصربي فيليب كوستيتش من تأكيد الفوز لأصحاب الأرض بإضافة الهدف الثاني.

وبذلك يكون آينتراخت قد رفع رصيده إلى 24 نقطة ويصعد من المركز الـ14 إلى التاسع، فيما تجمد رصيد لايبزيغ عند 40 نقطة في صدارة البوندسليغا.

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