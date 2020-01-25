الاجتماع الفني والأمني لمباراة النّصر اللّيبي ودجوليبا المالي في الكونفدراليّة

باماكو 25 يناير 2020 (وال)- عُقد بالعاصمة المالية باماكو، الاجتماع الفني والأمني لمباراة فريقي النصر ودجوليبا المالي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري المجموعات من البطولة الكونفدرالية.

هذا ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد مساء اليوم السبت، تحديد الزيّ الذي سيلعب به كل فريق.

فريق النصر ممثل الكرة القدم الليبية، سيلعب بالغلالة الخضراء والشورت الأبيض والجورب الأخضر وحارس المرمى باللون الأزرق، في حين سيلعب مستضيفه دجوليبا المالي باللون الأحمر غلالة وشورت وجورب وحارس المرمى باللون الأصفر.

وقد حضر الاجتماع الفني والأمني ممثلا عن فريق النصر رئيس البعثة السيد حاتم قطيش، ومدير الكرة بالنادي السيد عمر الورفلي، وإداري الفريق السيد عادل الورفلي، ومشرف المعدات حميد العبدلي. (وال- باماكو) ر ت

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