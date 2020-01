شراء حقوق اللاعب نهائيا في حال تحقيق بعض الأهداف الرياضية بنهاية موسم 2019-2020 مقابل 8 ملايين يورو [سبورت]

أعلن نادي يوفنتوس، إعارة لاعب خط وسطه البرازيلي، ماتيوس بيريرا، لنادي برشلونة، في صفقة تبادلية تتضمن انتقال المهاجم الإسباني، أليخاندرو ماركيز، لصفوف “البيانكونيري” بصفة نهائية.

وجاء في بيان نشره اليوفي، اليوم الأحد، عبر حسابه في موقع “تويتر”: “يعلن يوفنتوس إتمام الاتفاق مع برشلونة بإعارة اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا دا سيلفا بصفة مؤقتة حتى 30 يونيو 2020”.

وتابع البيان “كما يتضمن العقد حتمية شراء حقوق اللاعب نهائيا في حال تحقيق بعض الأهداف الرياضية بنهاية موسم 2019-2020، مقابل 8 ملايين يورو”.

وأكمل البيان “كما حصل يوفنتوس نهائيا على الحقوق الرياضية لأليخاندرو ماركيز مقابل 8.2 مليون يورو.. ووقع النادي عقدا مع اللاعب حتى 30 يونيو 2024”.

وشارك ماركيز، 19 عاما، في أول مباراة له مع فريق برشلونة الرديف في 2018، وانطلق بعدها ليشارك في 22 مباراة مع “البلاوغرانا”، وأحرز خلالها هدفا وحيدا.

أما البرازيلي بيريرا، ابن الـ21 عاما، فقد شارك في 10 مباريات مع فريقه الفرنسي ديغون المنضم إليه على سبيل الإعارة من يوفنتوس.

وانتقل بيريرا إلى الدوري الإيطالي قادما من فريق كورينثيانز البرازيلي، حيث وقع لصالح نادي إمبولي في 2016، ومنه إلى يوفنتوس في 2017.

