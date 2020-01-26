الصبو ينتقل إلى المنستيري التونسي لموسمين

انضم مدافع المنتخب الوطني وفريق الاتحاد المعصتم صبو إلى صفوف فريق الاتحاد المنستيري التونسي لمدة موسمين بعد أن كان قريبا من الاحتراف في الدوري التونسي رفقة أندية السلط أو الجزيرة بعدما أبدت هذه الأندية رغبتها في التعاقد معه.

ورحبت الصفحة الرسمية للفريق التونسي على موقع التواصل الاجتماعي بالصبو إذ سيكون سادس لاعب ليبي يلتحق بالمنستيري بعد الخماسي طلحة رزق وطارق الصيد والمهدي الكوت ومحمد الغنيمي وأحمد مراد.

ويتواجد فريق الاتحاد المنستيري في المركز الثاني برصيد ثماني وعشرين نقطة خلف الترجي المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

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