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الصبو ينتقل إلى المنستيري التونسي لموسمين

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضم مدافع المنتخب الوطني وفريق الاتحاد المعصتم صبو إلى صفوف فريق الاتحاد المنستيري التونسي لمدة موسمين بعد أن كان قريبا من الاحتراف في الدوري التونسي رفقة أندية السلط أو الجزيرة بعدما أبدت هذه الأندية رغبتها في التعاقد معه.

ورحبت الصفحة الرسمية للفريق التونسي على موقع التواصل الاجتماعي بالصبو إذ سيكون سادس لاعب ليبي يلتحق بالمنستيري بعد الخماسي طلحة رزق وطارق الصيد والمهدي الكوت ومحمد الغنيمي وأحمد مراد.

ويتواجد فريق الاتحاد المنستيري في المركز الثاني برصيد ثماني وعشرين نقطة خلف الترجي المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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