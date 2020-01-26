اتحاد اليد يكرم المدرب التونسي محمد الصغير

كرم الاتحاد العام لكرة اليد المدرب التونسي محمد الصغير الذي أشرف على حظوظ المنتخب الوطني الذي شارك ببطولة أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وانتهى عقد المدرب التونسي رفقة المنتخب الوطني عقب اكتمال المنافسات البطولة حيث كان يسعى رفقة الجهاز الفني للوصول إلى نهائيات كأس العالم إذ تتأهل المنتخبات الست الأولى للمونديال مباشرة.

لكن المنتخب أخفق في نهاية المطاف في الترشح للدور الثاني واكتفى بالمباريات الترتيبية ليكمل نهائيات البطولة في المركز الثالث عشر من أصل ستة عشر منتخبا شاركوا في النهائيات الأفريقية التي استضافتها تونس.

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