النصر في مهمة صعبة أمام دجوليبا المالي

في باماكو المالية تتجه أنظار متابعي كرة القدم ومشجعي النصر على وجه الخصوص لمتابعة فريقهم الذي يحل ضيفا على نظيره دجوليبا المالي لحساب الجولة الخامسة من منافسات الكونفدرالية وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية تقربه من التأهل للدور ربع النهائي من المسابقة الأفريقية.

الفريق أجرى تدريبه الأخير في الملعب الرئيسي الذي يستضيف المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا إذ يسعى الفريق للعود بنتيجة الفوز أو التعادل خارج أرضه حتى يكون على بعد خطوة من التأهل للدور المقبل. ويدخل الفريق المباراة بغياب واحد وهو ابتعاد متوسط الميدان أسامة البدوي لعدم جاهزيته كما ستشهد التشكيلة وجود كل الأسماء.

النصر أنعش حظوظه في الجولة الماضية بعدما حقق الفوز على فريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي بملعب بيتروسبورت في العاصمة القاهرة بهدفي صدام الورفلي ومهند أبوعجيلة ويسعى جاهدا باجتهاد لاعبيه وطاقمه الفني لاقتناص النقاط من مباراة اليوم لجعل حلم الترشح حقيقة تتجسد في هذه الظروف الصعبة.

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