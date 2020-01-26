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لاعب موريتاني يرفض اللعب بنواد إسرائيلية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

لن أتعاقد مع النوادي الإسرائيلية ولو عرضوا علي أموال الدنيا [العرب اليوم]

رفض لاعب موريتانيا الدولي «الحسن العيد» المحترف بدوري الدرجة الأولى بـ إسبانيا الاحتراف في «الدوري الإسرائيلي».

وقال العيد، يوم السبت، البالغ من العمر 23 عاما، في تصريحات مع قناة «بلوارميديا»: «لن أتعاقد مع النوادي الإسرائيلية ولو عرضوا علي أموال الدنيا»، مؤكدا: «أرفض هذا الأمر وأعتبره عارا».

وشد اللاعب الموريتاني المحترف في نادي «بلد الوليد» بدوري الدرجة الأولى الإسباني، أن قدمه لن تطأ أرض الاحتلال الإسرائيلي، مشددا: «هذا أمر مفروغ منه».

وأوضح أن المحاولات من قبل نوادي تابعه للاحتلال الإسرائيلي، بدأت قبل ثلاث سنوات، لكنه دائما ما يرفض.

وأشار العيد أنه أكد للوسطاء الذين عرضوا عليه التعاقد مع نوادي تابعة للاحتلال الإسرائيلي، أن «هذا أمر مستحيل».

وتفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي موقف العيد، مفتخرين بموقفه الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

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  • تحية للحسن العيد على موقفه الوطني وهو موقف اخلاقي يؤكد معدن السيد الحسن وتربيته. وهذا موقف يضع كل من يضع يده في يد صهيوني او يحاوره او يزوره او يتعاون مع اي صهيوني في موقف خياني ليس الا. والانكي ان البعض يتفاخر بالتعاون والصداقة مع الصهاينة او مع من يتعامل مع الصهاينة. وتلك احساس منهم بالدونية والقزمية ويحاون دائما ان يتذرعوا بان تلك واقعية وبعضهم يذكر موقف وتصريحات ونصائح بورقيبة وشعاره خد وطالب حتى حول تونس الى دولة متسولة. وهذا لاينطبق على تونس وحدها بل ينطبق على كل دولة تنتمي الى الجامعة العربية بها سفارة للصهاينة. وللاسف هؤلاء يتظاهرون بوطني الدفاع عن الوطن وينكرون الدفاع عن فلسطين. وبعض اهل فلسطين قد باعوا معهم وانساقوا وراء اجندات جعلت قضية تحرير فلسطين درجة ثانية في الاولويات. بل ان بعض اهل فلسطين يتعاون مع من يدعم الصهاينة الذين يحتلون فلسطين. لالوم على من هم في غرب فلسطين لانهم تحت هيمنة احتلال كامل وقد سئموا انتظار اخون اتضح انهم اعداء اكثر من اخون. وقد ظهرت عداوة الاخوة لحظة تاكيد جامعة حكام العرب لامركيا بان تحتل العراق ثم تاكيد نفس الجامعة على ضرب الناتو لليبيا وسورويا واليمن. والبقية آتية.

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