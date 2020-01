لاعب موريتاني يرفض اللعب بنواد إسرائيلية

لن أتعاقد مع النوادي الإسرائيلية ولو عرضوا علي أموال الدنيا [العرب اليوم]

رفض لاعب موريتانيا الدولي «الحسن العيد» المحترف بدوري الدرجة الأولى بـ إسبانيا الاحتراف في «الدوري الإسرائيلي».

وقال العيد، يوم السبت، البالغ من العمر 23 عاما، في تصريحات مع قناة «بلوارميديا»: «لن أتعاقد مع النوادي الإسرائيلية ولو عرضوا علي أموال الدنيا»، مؤكدا: «أرفض هذا الأمر وأعتبره عارا».

وشد اللاعب الموريتاني المحترف في نادي «بلد الوليد» بدوري الدرجة الأولى الإسباني، أن قدمه لن تطأ أرض الاحتلال الإسرائيلي، مشددا: «هذا أمر مفروغ منه».

وأوضح أن المحاولات من قبل نوادي تابعه للاحتلال الإسرائيلي، بدأت قبل ثلاث سنوات، لكنه دائما ما يرفض.

وأشار العيد أنه أكد للوسطاء الذين عرضوا عليه التعاقد مع نوادي تابعة للاحتلال الإسرائيلي، أن «هذا أمر مستحيل».

وتفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي موقف العيد، مفتخرين بموقفه الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

