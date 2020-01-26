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التونسية أنس جابر تواصل التألق في أستراليا المفتوحة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت التونسية أنس جابر من كتابة التاريخ كأول لاعبة عربية تتأهل إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزها على الصينية وانغ قيانغ بمجموعتين دون مقابل.

واستطاعت أنس جابر إنهاء المجموعة الأولى بصعوبة بسبعة أشواط مقابل ستة، وفي المجموعة الثانية واصلت اللاعبة التونسية تألقها لتكتسح منافستها الصينية بستة أشواط مقابل شوط في المباراة التي استمرت لسبع وسبعين دقيقة فقط ضامنة التأهل إلى ربع نهائي أولى بطولات الغراند سلام .

وكانت جابر قد تأهلت إلى ثمن نهائي البطولة بعد إقصائها المصنفة الأولى عالمياً سابقاً الدنماركية كارولين فوزونياكي لتواصل مسيرتها في البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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