التونسية أنس جابر تواصل التألق في أستراليا المفتوحة

تمكنت التونسية أنس جابر من كتابة التاريخ كأول لاعبة عربية تتأهل إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزها على الصينية وانغ قيانغ بمجموعتين دون مقابل.

واستطاعت أنس جابر إنهاء المجموعة الأولى بصعوبة بسبعة أشواط مقابل ستة، وفي المجموعة الثانية واصلت اللاعبة التونسية تألقها لتكتسح منافستها الصينية بستة أشواط مقابل شوط في المباراة التي استمرت لسبع وسبعين دقيقة فقط ضامنة التأهل إلى ربع نهائي أولى بطولات الغراند سلام .

وكانت جابر قد تأهلت إلى ثمن نهائي البطولة بعد إقصائها المصنفة الأولى عالمياً سابقاً الدنماركية كارولين فوزونياكي لتواصل مسيرتها في البطولة.

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