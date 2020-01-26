إشبيلية يعود للانتصارات من بوابة غرناطة

عاد إشبيلية إلى سكة الانتصارات بعدما تغلب على ضيفه غرناطة بهدفين دون مقابل على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في الجولة الحادية والعشرين من الليغا.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف المهاجم الهولندي لوك دي يونغ في الدقيقة الحادية عشر، وفي الدقيقة الرابعة والثلاثين عزز الإسباني مانويل نوليتو التقدم بالهدف الثاني ليحسم إشبيلية قمة الأندلس لصالحه ويعود لتحقيق الفوز بعد التعادل أمام أتلتيك بلباو والخسارة أمام ريال مدريد في الجولتين الأخيرتين.

وارتقى إشبيلية بهذه النتيجة للمركز الثالث مؤقتا رافعا رصيده إلى ثماني وثلاثين نقطة في انتظار مباراة أتلتيكو مدريد أمام ليغانيس فيما توقف غرناطة عند سبع وعشرين نقطة في المركز الثاني عشر.

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