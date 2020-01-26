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إشبيلية يعود للانتصارات من بوابة غرناطة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد إشبيلية إلى سكة الانتصارات بعدما تغلب على ضيفه غرناطة بهدفين دون مقابل على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في الجولة الحادية والعشرين من الليغا.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف المهاجم الهولندي لوك دي يونغ في الدقيقة الحادية عشر، وفي الدقيقة الرابعة والثلاثين عزز الإسباني مانويل نوليتو التقدم بالهدف الثاني ليحسم إشبيلية قمة الأندلس لصالحه ويعود لتحقيق الفوز بعد التعادل أمام أتلتيك بلباو والخسارة أمام ريال مدريد في الجولتين الأخيرتين.

وارتقى إشبيلية بهذه النتيجة للمركز الثالث مؤقتا رافعا رصيده إلى ثماني وثلاثين نقطة في انتظار مباراة أتلتيكو مدريد أمام ليغانيس فيما توقف غرناطة عند سبع وعشرين نقطة في المركز الثاني عشر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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