البافاري يكتسح شالكه ويقترب من الصدارة

أمطر بايرن ميونيخ شباك ضيفه شالكه بخمسة أهداف دون مقابل في قمة الأسبوع التاسع عشر من البوندسليغا على ملعب أليانز أرينا ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر إلى نقطة واحدة.

وافتتح الهداف روبرت ليفاندوفسكي أهداف المباراة في الدقيقة السادسة، ومع اللحظات الأخيرة للشوط الأول عزز توماس مولر تقدم البافاري بالهدف الثاني في الدقيقة السابعة والأربعين.

ومع انطلاق الشوط الثاني بخمس دقائق أضاف ليون جوريتسكا الهدف الثالث، ليتبعه الإسباني تياغو ألكانتارا بالهدف الرابع، قبل أن يختتم الشاب سيرج غنابري خماسية اللقاء.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى تسع وثلاثين نقطة ليحافظ على وصافة البوندسليغا، فيما توقف شالكه عند ثلاث وثلاثين نقطة ليبقى في المركز الخامس.

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