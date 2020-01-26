انطلاق بطولة تنس الطاولة في مرزق

انطلقت مساء أمس السبت بطولة دوري تنس الطاولة بنادي التحدي حج حجيل في بلدية مرزق، بنظام مجموعتين وبمشاركة 20 رياضيا مقسمين على مجموعتين حيث ضمت الأولى 10 رياضيين من فئة القدامى، وضمت الثانية 10 رياضيين من فئة الكبار .

وأقيمت 4 مباريات في افتتاح البطولة تفوق في المباراة الأولى أبوبكر محمد على بركة مولود بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، وانتهت المباراة الثانية بفوز محمد ابوغرارة على يوسف علي بنتيجة 3 أشواط مقابل لاشي، وتفوق محمود أحمد على شكري علي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط، وبنفس النتيجة تفوق وسيم ميلاد على عبدالغفار محرز .

وستكون البطولة بنظام دوري متكامل لكل مجموعة يترشح على إثره البطل والوصيف من كل مجموعة لإقامة دوري بينهم يتنافسون فيه للحصول على لقب بطل الدوري.

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