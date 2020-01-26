المنتخب الوطني للأولمبياد الخاص يشارك ببطولة أفريقيا

يشارك المنتخب الوطني للأولمبياد الخاص بلعبة البوتشي في أول دورة ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص التي تحتضنها القاهرة في الفترة من الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي وحتى الأول من فبراير القادم، حيث انطلقت المنافسات بتصنيف الرياضيين على ملاعب الخماسيات في ستاد الدفاع الجوي في القاهرة.

وسيشارك في هذه البطولة 800 لاعب ولاعبة يمثلون 42 دولة أفريقية، وكان من المفترض أن يشارك المنتخب الليبي ببعثة تضم 20 رياضيا، لكنها تقلصت إلى رياضيين فقط متخصصين في لعبة البوتشي ومدربهم الذين سافروا من مطار بنينا في مدينة بنغازي، فيما تعذر سفر بقية البعثة إلى جمهورية مصر.

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