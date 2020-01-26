اخبار الرياضة

المنتخب الوطني للأولمبياد الخاص يشارك ببطولة أفريقيا

تم النشر منذُ 20 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشارك المنتخب الوطني للأولمبياد الخاص بلعبة البوتشي في أول دورة ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص التي تحتضنها القاهرة في الفترة من الثالث والعشرين من شهر يناير الحالي وحتى الأول من فبراير القادم، حيث انطلقت المنافسات بتصنيف الرياضيين على ملاعب الخماسيات في ستاد الدفاع الجوي في القاهرة.

وسيشارك في هذه البطولة 800 لاعب ولاعبة يمثلون 42 دولة أفريقية، وكان من المفترض أن يشارك المنتخب الليبي ببعثة تضم 20 رياضيا، لكنها تقلصت إلى رياضيين فقط متخصصين في لعبة البوتشي ومدربهم الذين سافروا من مطار بنينا في مدينة بنغازي، فيما تعذر سفر بقية البعثة إلى جمهورية مصر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك