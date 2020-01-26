اخبار الرياضة

بعد الإنجاز الكبير.. تكريم “أشبال الشروق” في الزنتان

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقام أهالي مدينة الزنتان وإدارتا نادي الشروق ونادي النصر ومنظمة العمل التطوعي حفل استقبال لفريق أشبال نادي الشروق بعد مشاركتهم المشرفة في بطولة الأمير مولاي الحسن الدولية لكرة القدم.

وحضر الحفل، الذي أقيم في مقهى المراسم وسط المدينة، جمهور غفير من مشجعي نادي الشروق، ولفيف من اللاعبين القدامى في النادي، بالإضافة لرابطتي مشجعي الاتحاد والأهلي طرابلس وأعضاء من بلدية المدينة.

وحصد الفريق الترتيب الثاني في أولى المشاركات العربية، وهي مهمة خاصة أنها ضمت فرقا من الجزائر والمغرب وفرنسا، لذلك يعتبر هذا الترتيب إنجاز يستحق عليه هؤلاء الرياضيون كل التشجيع والدعم المعنوي والمادي، ليكون حافزا لهم بالاستمرار في عطائهم ومد عمر مسيرتهم الرياضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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