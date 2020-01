نيمار.. يرفض الاحتفال بهدف مثير حداداً على صديقه

نيمار حزين على رحيل صديقه أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت [انترنت]

رفض البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الاحتفال بهدفه في شباك ليل الأحد، بختام الجولة 21 من بطولة فرنسا لكرة القدم، حدادا على رحيل صديقه أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت.

وتابع نيمار تألقه في الآونة الاخيرة وافتتح التسجيل بهدف رائع عندما تلقى الكرة على مشارف المنطقة وسددها لولبية بعيدا عن متناول حارس ليل في الدقيقة 28، قبل أن يعزز تقدم فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 51 ، رافعا رصيده إلى 13 هدفا هذا الموسم، ليتقاسم المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين مع زميله كيليان مبابي، بفارق هدف واحد عن مهاجم موناك، وسام بن يدر.

وكونه من أنصار لعبة كرة السلة وأحد الأصدقاء المقربين من النجم الأمريكي كوبي براينت الذي لقي حتفه في حادثة تحطم طائرته الهليكوبتر، ألقى النجم البرازيلي نيمار التحية لبراينت من خلال الإشارة بإصبعه إلى الرقم 24 الذي كان يرتديه كوبي، بعد تسجيله.

ونجح نيمار بالتالي في تسجيل هدف على الأقل في مبارياته السابعة الأخيرة تواليا، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها هذا الإنجاز منذ انتقاله إلى سان جيرمان صيف عام 2017.

ورفع فريق العاصمة الفرنسية رصيده إلى 52 نقطة ليبتعد بفارق 10 نقاط عن منافسه المباشر مرسيليا.

