منتخب الصالات يصل المغرب والعيون على “المواجهة الصعبة”

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات إلى مدينة العيون المغربية التي تستضيف نهائيات بطولة أمم افريقيا المؤهلة لكأس العالم في ليتوانيا حيث أجرى منتخب الصالات مرانه بقاعة الوفاق تحت إشراف المدرب الإسباني خوليو فرنانديز.

وسيكون الافتتاح مساء الثامن والعشرين بمواجهة المغرب المنتخب المستضيف للمنتخب الوطني في مباراة لن تكون بالهينة على فرسان الصالات أمام مستضيف الحدث الذي يرغب في التأهل لنهائيات كأس العالم في ليتوانيا.

وأجرى المنتخب الوطني خلال الشهرين الماضيين فترة تحضيرية لا بأس بها بخوضه لمعسكر تدريبي مغلق داخل أراضي الوطن ومن ثم الانطلاق إلى تونس وهناك استعد المنتخب بمجموعة من المباريات قبل أن يشد الرحال إلى البحرين بدعوة من هناك لخوض مباريات ودية أمام شقيقه البحريني الذي يستعد أيضا لمنافسات بطولة أسيا.

ويأمل الجمهور الليبي أن تستعيد هذه اللعبة أمجادها من خلال هذا الحدث الأفريقي والتأهل لنهائيات المونديال، ولما لا تحقيق اللقب الأفريقي في منافسة شرسة وصعبة.

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