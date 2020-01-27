الريال يعتلي صدارة الدوري الإسباني بفوزه على بلد الوليد

استغل ريال مدريد فرصة سقوط برشلونة في المستايا أمام فالنسيا واعتلى صدارة الدوري الإسباني إثر فوزه على بلد الوليد بهدف لصفر في المباراة التي لعبت بينهما لحساب الجولة الحادية والعشرين من الدوري على ملعب زورييلا في بلد الوليد.

وانتهى شوطها الأول سلبي النتيجة، لكن في الدقيقة الثامنة والسبعين من الشوط الثاني تمكن الميرينغي من خطف النقاط كاملة بتسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق مدافعه الإسباني ناتشو فيرنانديز.

وبهذا الفوز ارتقى ريال مدريد إلى صدارة الليغا بـ46 نقطة ، فيما جاء بلد الوليد في المركز السادس عشر بـ22 نقطة .

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