اخبار الرياضة

الريال يعتلي صدارة الدوري الإسباني بفوزه على بلد الوليد

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استغل ريال مدريد فرصة سقوط برشلونة في المستايا أمام فالنسيا واعتلى صدارة الدوري الإسباني إثر فوزه على بلد الوليد بهدف لصفر في المباراة التي لعبت بينهما لحساب الجولة الحادية والعشرين من الدوري على ملعب زورييلا في بلد الوليد.

وانتهى شوطها الأول سلبي النتيجة، لكن في الدقيقة الثامنة والسبعين من الشوط الثاني تمكن الميرينغي من خطف النقاط كاملة بتسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق مدافعه الإسباني ناتشو فيرنانديز.

وبهذا الفوز ارتقى ريال مدريد إلى صدارة الليغا بـ46 نقطة ، فيما جاء بلد الوليد في المركز السادس عشر بـ22 نقطة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك