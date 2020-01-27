نابولي يذيق اليوفي ثاني الهزائم في الدوري

ليلة باردة في جنوب إيطاليا أدفأتها صورة صانع أمجاد نابولي دييغو مارادونا في مدرجات السان باولو، وبان فيها قلق ساري قائد يوفنتوس من جهة، وغاتوزو قائد نابولي من الجهة الأخرى، قبل انطلاق المباراة بينهما، التي لعبت لحساب الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.

أبناء الجنوب باشروا بتنفيذ هجماتهم على مرمى البيانكونيري، لكنهم لم ينالوا مرادهم في الشوط الأول الذي انتهى خاليا من الأهداف، أما الشوط الثاني فكان مختلفا، بداية من الهدف الأبيض لليوفي الذي ألغي بداعي التسلل على هيغواين، مرورا بالتسديدة التي ارتدت من الحارس تشيزني فوجدت زيلينسكي الذي أودعها الشباك وأعلن عن الهدف الأول للبارتينوبي، هدف أعطى جرعة شجاعة مضاعفة للاعبي فريق الجنوب من أجل تحقيق فوز غال، وهذا ما حدث بعد تسجيلهم الهدف الثاني عن طريق لورينزو إنسيني من كرة طلبها داخل منطقة الجزاء وأسكنها ببراعة في مرمى السيدة العجوز التي حفظ لها كريستيانو رونالدو ماء وجهها بهدف في آخر دقيقة من الوقت الأصلي للمباراة، لكنه لم يمنع نابولي من الوصول للمركز العاشر بحصده للنقطة السابعة والعشرين ولم يمنع اليوفي من تكبد الخسارة الثانية في هذا الموسم، وتجمد رصيده عند النقطة الحادية والخمسين.

هذه الخسارة لم يستفد منها لاتسيو كثيرا عندما تعادل مع جاره روما في ديربي العاصمة الذي افتتح نتيجته دجيكو بهدف لمصلحة الذئاب مستغلا الخروج الخاطئ لـ”ستراكوشا” حارس النسور الذين رفضوا الاستسلام وقاوموا حتى جاءتهم الهدية من لوبيز حارس الجيالوروسي الذي تعامل بشكل غريب مع كرة كانت سهلة لكنه صعبها على نفسه بمضايقة من زميله سمولينغ، لتسقط الكرة بينهما وتجد المدافع أتشيربي الذي سجل منها هدف التعادل بسهولة جعلته يقف للحظة غير مصدق ما حدث، لينتهي الديربي بلا غالب ولا مغلوب فيرفع روما رصيده إلى تسع وثلاثين نقطة في المركز الرابع خلف لاتسيو الثالث بست وأربعين نقطة.

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