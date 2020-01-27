ليفربول يتعثر واليونايتد والسيتي يتأهلان في كأس إنجلترا

تعادل ليفربول مع مستضيفه شروسبري بهدفين لمثلهما في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي ليفرض الفريق المغمور مباراة إعادة على متصدر البريمرليغ وبطل أوروبا.

وسجل أهداف ليفربول كل من كورتيس جونز في الدقيقة الخامسة عشرة، ودونالد لوف بالخطأ في مرماه، فيما جاءت أهداف أصحاب الأرض بواسطة جاسون كومينغز في الدقيقة الخامسة والستين، والخامسة والسبعين، وستقام مباراة الإعادة على ملعب الأنفيلد في ليفربول لتحديد هوية المتأهل إلى ثمن النهائي.

ومن الجهة المقابلة، اكتسح مانشستر يونايتد مضيفه ترانمير روفرز بستة أهداف نظيفة ضمن مباريات الدور الرابع من المسابقة، وجاءت أهداف الشياطين الحمر عن طريق هاري ماغواير في الدقيقة العاشرة، وأضاف الجناح دييغو دالوت الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة عشرة، ليعزز جيسي لينغارد الهدف الثالث في الدقيقة السادسة عشرة، وأضاف فيل جونز الهدف الرابع في الدقيقة الحادية والأربعين، قبل أن يسجل أنطوني مارسيال الهدف الخامس، ويختتم ماسون غرينوود سداسية مانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة والخمسين.

وضمن مانشستر سيتي تأهله إلى ثمن النهائي بعدما تغلب على ضيفه فولهام برباعية دون مقابل على ملعب الاتحاد ضمن الدور الرابع. وافتتح الألماني إلكاي غاندوغان أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة من علامة الجزاء، ليعزز البرتغالي برناردو سيلفا التقدم في الدقيقة التاسعة عشرة، وفي الشوط الثاني سجل البرازيلي غابرييل خيسوس هدفين متتاليين في الدقيقتين الثانية والسبعين والخامسة والسبعين، ليضمن حامل اللقب التواجد في دور الستة عشر.

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