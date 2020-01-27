المهدي الهوني ينتقل إلى صفوف الدوري البحريني

أعلن نادي الاتحاد مغادرة لاعبه الشاب المهدي الهوني إلى صفوف فريق النجمة البحريني بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

وسيمثل المهدي الهوني شقيق لاعب المنتخب الوطني والترجي التونسي حمدو الهوني فريقه الجديد النجمة البحريني لمدة ستة أشهر بعد التفاوض مع فريقه الاتحاد والذي سمح له بخوض تجربة للاستفادة والاحتكاك في الدوري البحريني.

وتشهد الفترات الأخيرة مغادرة عدد كبير من اللاعبين المحليين الذين ينشطون في الدوري الممتاز بعد قرار تعليقه حتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الأمنية التي تمر بها البلاد، الأمر الذي اضطر بعض اللاعبين لخوض تجارب احترافية بعقود مختلفة في الدوريات العربية.

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