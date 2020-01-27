فيدرر يتأهل لربع نهائي أستراليا المفتوحة

تأهل السويسري روجر فيدرر إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة على ملعب رود ريفر أرينا.

ورغم خسارة فيدرر للمجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة، إلا أن المصنف الثالث عالميا وبخبرته في بطولات الغراند سلام تمكن من العودة والفوز بثلاث مجموعات متتالية حيث حسم المجموعة الثانية بستة لواحد، والثانية والثالثة على التوالي بستة أشواط مقابل شوطين.

وضمن الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة ست مرات التأهل إلى دور الثمانية إذ سيواجه الأمريكي تينيس ساندغرين بعدما تغلب على فابيو فونيني في وقت سابق.

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