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منتخب الصالات يبدأ مشاركته في أمم أفريقيا بمواجهة المغرب

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في تمام الساعة العاشرة ليلا يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات رحلته في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في ليتوانيا شهر أكتوبر من العام الحالي بمواجهة المنتخب المستضيف المغرب في مباراة صعبة ستكشف النقاب عن أحقية المنتخب في انتزاع إحدى الورقات المؤهلة للمونديال أو تحقيق اللقب الأفريقي.

المنتخب الوطني لكرة الصالات وبحسب تصريحات المدير الإداري طه العابد لـ218 كان قد وصل قبل يومين إلى مدينة العيون المغربية وقام بإجراء ثلاث حصص تدريبية آخرها مساء أمس في القاعة التي ستجرى على أرضيتها المباراة الافتتاحية.

ووقع المنتخب الوطني لكرة الصالات في المجموعة الأولى التي تضم المغرب المستضيف وغينيا الإستوائية إضافة إلى منتخب مورشيوس الذي يشارك في هذه البطولة بعد انسحاب منتخب جنوب أفريقيا ويبدو وبحسب تصريحات العابد الحلقة الأضعف في المجموعة.

الطموحات كبيرة في تأهل المنتخب للدور نصف النهائي كمرحلة أولى ومن ثم المنافسة على التأهل للمباراة النهائية أو تحقيق المركز الثالث الذي سيضع العلم الليبي في منافسات المونديال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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