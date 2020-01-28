منتخب الصالات يبدأ مشاركته في أمم أفريقيا بمواجهة المغرب

في تمام الساعة العاشرة ليلا يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات رحلته في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في ليتوانيا شهر أكتوبر من العام الحالي بمواجهة المنتخب المستضيف المغرب في مباراة صعبة ستكشف النقاب عن أحقية المنتخب في انتزاع إحدى الورقات المؤهلة للمونديال أو تحقيق اللقب الأفريقي.

المنتخب الوطني لكرة الصالات وبحسب تصريحات المدير الإداري طه العابد لـ218 كان قد وصل قبل يومين إلى مدينة العيون المغربية وقام بإجراء ثلاث حصص تدريبية آخرها مساء أمس في القاعة التي ستجرى على أرضيتها المباراة الافتتاحية.

ووقع المنتخب الوطني لكرة الصالات في المجموعة الأولى التي تضم المغرب المستضيف وغينيا الإستوائية إضافة إلى منتخب مورشيوس الذي يشارك في هذه البطولة بعد انسحاب منتخب جنوب أفريقيا ويبدو وبحسب تصريحات العابد الحلقة الأضعف في المجموعة.

الطموحات كبيرة في تأهل المنتخب للدور نصف النهائي كمرحلة أولى ومن ثم المنافسة على التأهل للمباراة النهائية أو تحقيق المركز الثالث الذي سيضع العلم الليبي في منافسات المونديال.

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