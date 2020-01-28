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ميلان يستضيف تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد نشوة تحقيق النتائج الإيجابية في المدة الماضية يسعى ميلان لاستمرارها عندما يستضيف تورينو الليلة في السان سيرو في الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا وستقود المباراة المتأهل لمواجهة اليوفي في الدور نصف النهائي في مباراتين ذهاب وإياب.

مباراة الذهاب في الدوري الإيطالي بين الفريقين انتهت في تورينو بخسارة الميلان بهدفين لهدف على الرغم من تقدم بيونتيك وزملائه في النتيجة إلا أندريا بيلوتي كانت له كلمة مغايرة.

ميلان في لقاء اليوم قد يدخل بتشكيلة تشهد إراحة بعض الأسماء الأساسية وعلى رأسها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي قدم مردودا إيجابيا في المباريات السابقة وقاد الفريق إلى تحسين مركزه في الدوري الإيطالي.

بطولة الكأس قد لا تمثل أهمية كبرى لمشجعي الميلان فالبعض يراها سترهق عناصر الفريق دون الوصول إلى المبتغى في نهاية الموسم والبعض الآخر يرى قتال الميلان على مسابقة الكأس والحصول على اللقب يشكل أهمية كبرى ويساهم في عودة الفريق إلى الطريق الصحيحة الموسم القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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