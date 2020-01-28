ميلان يستضيف تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا

بعد نشوة تحقيق النتائج الإيجابية في المدة الماضية يسعى ميلان لاستمرارها عندما يستضيف تورينو الليلة في السان سيرو في الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا وستقود المباراة المتأهل لمواجهة اليوفي في الدور نصف النهائي في مباراتين ذهاب وإياب.

مباراة الذهاب في الدوري الإيطالي بين الفريقين انتهت في تورينو بخسارة الميلان بهدفين لهدف على الرغم من تقدم بيونتيك وزملائه في النتيجة إلا أندريا بيلوتي كانت له كلمة مغايرة.

ميلان في لقاء اليوم قد يدخل بتشكيلة تشهد إراحة بعض الأسماء الأساسية وعلى رأسها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي قدم مردودا إيجابيا في المباريات السابقة وقاد الفريق إلى تحسين مركزه في الدوري الإيطالي.

بطولة الكأس قد لا تمثل أهمية كبرى لمشجعي الميلان فالبعض يراها سترهق عناصر الفريق دون الوصول إلى المبتغى في نهاية الموسم والبعض الآخر يرى قتال الميلان على مسابقة الكأس والحصول على اللقب يشكل أهمية كبرى ويساهم في عودة الفريق إلى الطريق الصحيحة الموسم القادم.

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