جمعية نادي الجوهرة الرياضية تعتزم إقامة دورة (عليسة الدولية للكاراتيه) بدوراتها الثالثةذ

تونس 28 يناير 2020 (وال) _ تعتزم جمعية نادي الجوهرة الرياضية تحت إشراف الجامعة التونسية للكراتي، إقامة دورة (عليسة الدولية لكراتي الثالثة)، والتي ستبدأ فعالياتها خلال الفترة من 20-21-22 مارس 2020، بالقاعة المغطاه ببنغروس لفئات (صغار الأداني – الأداني – الأصاغر – الأواسط – الأكابر )، في “كاتا – كوميتي – فردي وفرق”.

هذا و صرح رئيس الاتحاد الليبي للكاراتية السيد جمال الرعيض، بأن هذه الدورة الثالثة التي سيشارك فيها الاتحاد الليبي للكاراتيه، والمقامة بدولة تونس بالأوزان المعتمدة للدورة من ذكور والإناث لمختلف الفئات العمرية.

وأشار الرعيض إلى أن الأوزان المشاركة وفق ماحدد ستكون :-

مدارس من 25كغ – 35كغ

أشبال من 25كغ – 40كغ

صغار أداني من 30 كغ – 50 كغ

أداني من 35كغ – 55كغ

أصاغر 47كغ – 70 كغ

أواسط 48كغ – 76كغ. (وال _ تونس) ر ع / ه ع

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