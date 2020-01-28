حصاد الدوريات الأوروبية الكبرى.. جولة تعثر الكبار

كانت الجولة الماضية من الدوريات الأوروبية الكبرى مليئة بالإثارة والتشويق، وشهدت لقاءات رائعة ففي إيطاليا تعثر ثلاثي الصدارة يوفنتوس، إنتر ميلان ولاتسيو، وفي إسبانيا استغل ريال مدريد خسارة برشلونة لفض الشراكة معه ويبتعد بالصدارة، وفي ألمانيا استغل بايرن ميونخ سقوط المتصدر لايبزيج وقلص الفارق معه، بينما لم يشهد الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي تغيرات تذكر على صعيد فرق الصدارة.

شهدت الجولة 21 من الكالتشيو تقليص الفارق بين يوفنتوس المتصدر ووصيفه الإنتر إلى 3 نقاط فقط بعد سقوط اليوفي أمام نابولي بهدفين لهدف، وتعادل الإنتر أمام كالياري.

فعلى أرضية ملعب سان باولو استعاد نابولي نغمة الفوز وحقق انتصارا ثمينا على يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب بهدفين حملا توقيع ميلك وإنسيني مقابل هدف سجله النجم كريستيانو رونالدو مع نهاية المباراة، ليصبح النجم البرتغالي على بعد مباراة واحدة من معادلة رقم تريزيغيه كأكثر لاعب يسجل في مباريات متتالية لليوفي.

واستفاد الإنتر من تعثر اليوفي ليقلص الفارق معه ل3 نقاط رغم تعادله مع كالياري بهدف لمثله على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، تقدم أصحاب الأرض أولا في الدقيقة 29 عن طريق لوتارو مارتينيز وعدل النتيجة لكالياري لاعب الإنتر المعار راجا نايجولان في الدقيقة 78، وشهدت اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء طرد لوتارو مارتينيز بعد احتجاجه على قرارات الحكم، ويعد هذا التعادل الثالث على التوالي للنيرازوري.

وانتهى ديربي المدينة الخالدة بين لاتسيو وروما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة شهدت أفضلية كبيرة لذئاب روما التي تفوقت على نسور لاتسيو، تقدم روما أولا في الدقيقة 26 عن طريق هدافه دزيكو بعد خطأ من حارس النسور، ومن خطأ لحارس روما تمكن أشربيي من تعديل الكفة للاتسيو عند الدقيقة 34.

وواصل ميلان صحوته وحقق انتصاره الثالث على التوالي والذي جاء هذه المرة على حساب بريشيا بهدف وحيد سجله الكرواتي ريبيتش، فوز رفع رصيد الروسينيري ل31 نقطة في المركز الثامن.

وواصل أتلانتا مسلسل نتائجه الكبيرة وحقق فوزا كبيرا على تورينو ب7 أهداف دون رد، وفي بقية المباريات فاز بولونيا على سبال 3-1، وبارما على أودنيزي 2-0، هيلاس فيرونا على ليتشي 3-0، وتعادل فيورنتينا مع جنوى بدون أهداف، وسامبدوريا مع ساسولو بذات النتيجة.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 21:

1. يوفنتوس 51 نقطة.

2. إنتر ميلانو 48 نقطة.

3. لاتسيو 46 نقطة من 20 مباراة.

4. روما 39 نقطة.

5. أتلانتا 38 نقطة.

لم تشهد الجولة 24 من الدوري الإنكليزي أي جديد على مستوى الصدارة بعد أن حقق ثلاثي الصدارة الفوز في مبارياتهم، في حين سقط مانشستر يونايتد بشكل مفاجئ أمام بيرنلي، وانتهى الديربي اللندني بين تشلسي وأرسنال بالتعادل.

فعلى أرضية ملعب مولينيو حقق ليفربول انتصاره ال22 في الدوري من أصل 23 مباراة والذي جاء على حساب وولفرهامتون بهدفين لهدف، تقدم ليفربول أولا عن طريق هندرسون، وأدرك خيمينز التعادل لأصحاب الأرض، وقبل نهاية المباراة ب6 دقائق أحرز فيرمينيو هدف الفوز للضيوف.

وحقق مانشستر سيتي فوزا صعبا على شفيليد يونايتد بهدف وحيد سجله أغويرو في الدقيقة 73، وشهد اللقاء إضاعة لاعب السيتي جيسوس لركلة جزاء.

وحقق ليستر انتصارا كبيرا على وست هام ب4 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة شهدت إصابة نجم الفريق جيمي فاردي واستبداله في نهاية الشوط الأول.

وانتهى الديربي اللندني بين أرسنال وتشلسي بتعادل لم يخدم مصالح الفريقين، تقدم تشلسي عند الدقيقة 28 من ركلة جزاء نفذها الإيطالي جورجينو بنجاح، وأدرك مارتينيلي التعادل لأرسنال عند الدقيقة 63، وفي الدقيقة 84 أضاف أزبليكويتا الهدف الثاني للبلوز، ليرد عليه بيليرين بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 87، وشهد اللقاء طرد مدافع أرسنال ديفيد لويز عند الدقيقة 26.

وسقط مانشستر يونايتد على ميدانه بشكل مفاجئ أمام بيرنلي بهدفين نظيفين سجلهما كريس وود وجاي رودريغيز عند الدقيقتين 39 و56 على التوالي.

وحقق توتنهام فوزا صعبا على نوريتش متذيل الترتيب بهدفين سجلهما ألي وسون مقابل هدف لنوريتش شجله الفنلندي بوكي من ركلة جزاء.

وفي بقية المباريات فاز أستون فيلا على واتفورد 2-1، وبورنموث على برايتون 3-1، وساوثهامتون على كريستال بالاس 2-0، وتعادل نيوكاسل مع إيفرتون 2-2.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 24:

1. ليفربول 67 نقطة من 23 مباراة.

2. مانشستر سيتي 51 نقطة.

3. ليستر سيتي 48 نقطة.

4. تشلسي 40 نقطة.

5. مانشستر يونايتد 34 نقطة.

شهدت الجولة 21 من الليغا الإسبانية انفراد ريال مدريد بالصدارة بعد عودته بالفوز من أرض بلد الوليد وخسارة غريمه برشلونة أمام فالنسيا.

فعلى ملعب بلد الوليد الصعب نجح ريال مدريد في استغلال سقوط برشلونة وتحقيق الفوز على أصحاب الأرض بهدف وحيد سجله المدافع ناتشو في الدقيقة 78، في مباراة شهدت سيطرة للريال دون تشكيل خطورة كبيرة.

وسقط برشلونة أمام فالنسيا في ملعب الميستايا بهدفين نظيفين، في مباراة قدم فيها الخفافيش مستوى مميزا، سجل هدفي فالنسيا جوردي ألبا بالخطأ في مرماه، وغوميز، وشهد اللقاء إهدار غوميز لركلة جزاء في الشوط الأول تصدى لها شتيغن ببراعة.

واستفاد إشبيلية من خسارة أتلتيكو مدريد ليصعد للمركز الثالث بعد أن حقق الفوز على غرناطة.

كما استغل خيتافي تعثر أتلتيكو مدريد ليصعد للمركز الرابع بعد فوزه على ريال بيتيس بهدف وحيد.

وتراجع أتلتيكو مدريد للمركز الخامس بعد تعادله المفاجئ على ميدانه أمام ليغانيس بدون أهداف في مباراة أهدر فيها أبناء المدرب سيميوني عدة فرص محققة للتسجيل.

وفي بقية المباريات فاز أوساسونا على ليفانتي 2-0، وفياريال على ديبورتيفو ألافيش 2-1، وريال سوسيداد على ريال مايوركا 3-0، وتعادل إسبانيول مع أتلتيك بلباو 1-1، وسيلتا فيغو مع إيبار 0-0.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 21:

1. ريال مدريد 46 نقطة.

2. برشلونة 43 نقطة.

3. إشبيلية 38 نقطة.

4. خيتافي 36 نقطة.

5. أتلتيكو مدريد 36 نقطة.

اشتد التنافس على الصدارة في البوندسليغا بعد أن شهدت الجولة 19 سقوط المتصدر لايبزيغ وانتصار الفرق المطاردة له لتضيق الخناق عليه بشكل كبير.

فعلى أرضية إنتراخت فرانكفورت سقط لايبزيغ أمام أصحاب الأرض بهدفين نظيفين حملا توقيع توري وكوستيش وسجلا في الدقيقتين 48 و94 على التوالي.

واستغل بايرن ميونخ سقوط المتصدر ليقلص الفارق معه لنقطة واحدة بعد أن حقق انتصار كبير على شالكة بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من ليفاندوفيسكي، مولر، ألكنتارا، غوريتسكا، وغنابري.

وحقق بروسيا دورتموند فوزا كبيرا على كولن ب5 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة شهدت تألق النرويجي هالاند الذي سجل هدفين بعد نزوله كبديل، في حين تكفل سانشو، رويس، وغوريرو في إحراز باقي الأهداف، أما هدف كولن الوحيد فسجله أوث.

وفي بقية المباريات فاز بروسيا مونشنغلادباخ على ماينز بنتيجة 3-1، وبادربون على فرايبورغ 2-0، ويونيون برلين على أوغسبورغ بذات النتيجة، وباير ليفركوزن على فوتونادوسلدروف 3-0، وهوفنهايم على فيردربريمن 3-0.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية الجولة 19

1. لايبزيغ 40 نقطة.

2. بايرن ميونخ 39 نقطة.

3. بروسيا مونشنغلادباخ 38 نقطة.

4. بروسيا دورتموند 36 نقطة.

5. باير ليفركوزن 34 نقطة.

شهدت الجولة 21 من الدوري الفرنسي توسيع باريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب الفارق بينه وبين ملاحقه مارسيليا إلى 10 نقاط بعد فوزه على ليل وتعادل مارسيليا مع أنجيه.

ويدين باريس سان جيرمان بفوز لنجمه البرازيلي نيمار الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 28 و52.

وسقط مارسيليا على ميدانه في فخ التعادل السلبي أمام أنجيه، ورغم كثرة فرص أصحاب الأرض إلا أنهم فشلو في هز شباك الضيوف.

وتعادل رين مع نيس بهدف لهدف، واستمر ليون في صحوته وحقق انتصارا جديدا على حساب تولوز بثلاثية نظيفة.

وفي بقية المباريات ستراسبورغ على موناكو 3-1، ومونبيلييه على ديجون 2-1، وسانت إيتيان على تيم أولمبيك بنفس النتيجة، وستاد بريست 29 على أميان 2-1، وميتز على ستاد ريمس 1-0، وبوردو على نانت بذات النتيجة.

ترتيب فرق الصدارة بعد نهاية المرحلة 21

1. باريس سان جيرمان 52 نقطة.

2. مارسيليا 42 نقطة.

3. رين 37 نقطة.

4. مونبيلييه 33 نقطة.

5. ليون 32 نقطة.

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