تأهل سهل لبارتي.. وأنس جابر تودع أستراليا المفتوحة

صعدت الأسترالية آشلي بارتي إلى الدور قبل النهائي بفوزها على الروسية بترا كفيتوفا بمجموعتين دون مقابل .

بارتي استطاعت بخبرتها كسب المجموعة الأولى بصعوبة بسبعة أشواط مقابل ستة بعد شوط كسر التعادل، لتعود في المجموعة الثانية وتتمكن من الفوز بستة أشواط مقابل شوطين ، وبعد هذه النتيجة ثأرت آشلي بارتي لخسارتها أمام كفيتوفا في ربع نهائي بطولة ميلبورن العام الماضي لتوقف مسيرتها إلى نصف نهائي البطولة وحلم التتويج باللقب.

وتوقفت مغامرة لاعبة التنس التونسية أنس جابر في بطولة أستراليا المفتوحة بعد خسارتها في ربع النهائي أمام الأمريكية صوفيا كينين بمجموعتين دون مقابل.

ودخلت كينين المباراة بقوة وأنهت المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة بعد كسر إرسال اللاعبة التونسية، وفي المجموعة الثانية كررت المصنفة الخامسة عشرة افتكاك الإرسال من أنس جابر لتعود وتحسم المجموعة بستة لأربعة في المباراة التي استغرقت ساعة واثنتين وثلاثين دقيقة.

وودعت أنس جابر البطولة من دور الثمانية بعدما قدمت مستويات متميزة وأبعدت العديد من المنافسات عن اللقب على غرار الدنماركية كارولين فوزونياكي.

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