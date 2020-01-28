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فيدرر يتأهل لنصف نهائي أستراليا المفتوحة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهل المصنف الثالث عالميا روجر فيدرر إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة بفوزه على الأمريكي تينيز ساندجرين بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة صعبة استغرقت من النجم السويسري ثلاث ساعات ونصف لحسمها .

وتقدم فيدرر في المجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة، وفي المجموعة الثانية والثالثة فاجأ ساندجرين كل الحاضرين بعدما حسمها بستة أشواط مقابل شوطين، لكن فيدرر عاد بقوة في المجموعة الرابعة ليعادل الكفة بسبعة أشواط لستة، قبل أن يحسم المجموعة الأخيرة بستة أشواط مقابل ثلاثة.

وحافظ فيدرر بهذه النتيجة على سجله الخالي من الخسارة في ربع نهائي أولى بطولات الغراند سلام محققا انتصاره الرابع عشر طوال مسيرته الاحترافية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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