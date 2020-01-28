تقرير .. كأس الكونفدرالية: تأهل أندية النصر الليبي ونهضة بركان وحسنية أغادير المغربيان والمصري البورسعيدي إلى ربع النهائي

باماكو 28 يناير 2020 (وال)- حجزت أندية نهضة بركان المغربي ومواطنه حسنية أغادير والمصري البورسعيدي والنصر الليبي، مكانها في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية”.

هذا وقد حجز نهضة بركان المغربي “وصيف بطل النسخة الأخيرة”، ومواطنه حسنية أغادير بطاقتهما إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، بفوز الأول على مضيفه أدجوبي البنيني 5-1، وتعادل الثاني مع مضيفه إنيمبا النيجيري 1-1 الأحد في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

وفي المباراة الأولى، وضمن المجموعة الثالثة، كان صاحب الأرض البادئ بالتسجيل وتحديدًا في الدقيقة الأولى عبر إريك سيوا، لكن الضيوف قلبوا الطاولة بخماسية كان بطلها علاء الدين أجراي الذي سجل ثلاثية هاتريك.

ورد نهضة بركان بثلاثية في الشوط الأول، تناوب على تسجيلها أجراي (30 و41) وحمدي العشير (36)، قبل أن يضيفوا هدفين في الشوط الثاني عبر أجراي الذي أكمل الثلاثية (53)، ومحمد عزيز الذي ختم المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

وجدّد نهضة بركان فوزه على أدجوبي، بعدما كان هزمه بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، وحقق فوزه الثالث في دور المجموعات، ليعزز بذلك موقعه في الصدارة برصيد 10 نقاط، مستفيدًا من فوز زاناكو الزامبي على مطارده المُباشر موتيما بيمبي الكونغولي الديمقراطي 2-1.

وانتزع زاناكو المركز الثاني من موتيما بيمبي، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط مقابل 7 نقاط للفريق الكونغولي الديمقراطي الذي تراجع إلى المركز الثالث.

وضمن نهضة بركان تأهله بفضل المواجهات المباشرة مع موتيما بيمبي، حيث فاز عليه 3 – صفر في الجولة الثالثة، وخسر أمامه صفر – 1 في الرابعة)، وسيُدافع عن الصدارة الأحد المقبل في الجولة الأخيرة، عندما يستضيف زاناكو، حيث يكفيه التعادل لتحقيق ذلك والأمر ذاته بالنسبة للفريق الزامبي، للحاق به إلى ثمن النهائي كونه يتفوّق على موتيما بيمبي في المواجهات المباشرة (تعادلا 1-1 في الجولة الأولى).

وكان نهضة بركان قد خسر نهائي النسخة الأخيرة أمام الزمالك المصري، بركلات الترجيح بعدما تبادلا الفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1 – صفر.

وفي المباراة الثانية، ضمن المجموعة الرابعة، ضمن حسنية أغادير بطاقته وصدارة المجموعة بتعادله مع إنييمبا 1-1.

وعزز حسنية أغادير موقعه في الصدارة برصيد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام إنييمبا، و 6 نقاط عن بارادو الجزائري الثالث، والمتعادل مع ضيفه سان بدرو الإيفواري صفر – صفر.

ولحق المصري البورسعيدي بمواطنه بيراميدز إلى ربع النهائي، بفوزه على ضيفه إف سي نواذيبو الموريتاني بهدف وحيد سجله البوركينابي سعيدو سينبوري (86) بملعب الإسكندرية.

ورفع المصري رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف بيراميدز الذي مُني بخسارته الأولى بسقوطه أمام ضيفه إينوغو رينجرز النيجيري صفر – 1 بملعب القاهرة الدولي.

وسجل إيفياني جورج الهدف الوحيد في الدقيقة 73، رافعًا رصيد فريقه إلى 5 نقاط في المركز الثالث وخرج خالي الوفاض.

وخاض بيراميدز المباراة بعدد من اللاعبين البدلاء، بعدما ضمن تأهله في الجولة الرابعة.

وتأهل أيضًا حوريا الغيني بفوزه على بيديفيست ويتس الجنوب إفريقيا 2 -1.

وعزّز حوريا موقعه في صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام النصر الليبي الذي خطف البطاقة الثانية بفوزه على دجوليبا المالي بهدف وحيد، سجله معتز المهدي في الدقيقة 68، ويحتل بيديفيست أخيرًا بنقطتين.

وضمن النصر الليبي تأهله بفضل تفوقه على ملاحقه دجوليبا المالي في المواجهات المباشرة، إذ تعادل معه ذهابًا 1-1، وفاز عليه إيابًا بهدف نظيف. (وال- باماكو) ر ت

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