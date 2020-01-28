ليبيا تُحقق ميداليتين ذهبيتين في أولى الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص بالقاهرة

القاهرة 28 يناير 2020 (وال)- حققت ليبيا ميداليتين ذهبيتين اليوم الثلاثاء، في أولى الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص، التي تقام منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة.

هذا وقد حقق رياضيي الأولمبياد الخاص الليبي قلادتين ذهبيتين في رياضة “البوتشي” أولاد وبنات، في منافسات الفردي بالبطولة التي تقام خلال الفترة من 23 – 30 من شهر يناير الجاري.

وذكرت جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيًا بنغازي – عبر صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك – أنه في منافسات الأولاد، حقق البطل الليبي علي فرج المهدوي الميدالية الذهبية، بعد حصوله على الترتيب الأول عقب تفوقه على فريق النيجر بنتيجة (6 – 2).

وأضافت جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيًا بنغازي أن لاعبة منتخب البوتشي للأولمبياد الخاص هناء أمحمد أبوراوي، حققت الميدالية الذهبية، بعدما تحصلت على الترتيب الأول بعد فوزها مع المصرية مرام أسعد بنتيجة (6 – 0) في المباراة النهائية.

يُذكر أن هناء أمحمد أبوراوي، فازت أمس الإثنين في مباراتين على البوركينية نوفا بنتيجة (7 – 1) وعلى المصرية كريمة محمد (6 – 0)، كما فاز اللاعب علي المهدوي أمس الإثنين على التونسي أيمن شابة بنتيجة (6 – 0).

ودورة الألعاب الإفريقية تقام على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة القاهرة في أربع رياضات هي: كرة القدم، كرة السلة، الكرة الحديدية، ألعاب القوى، وتتواصل حتى الجمعة المقبلة بمشاركة 800 لاعب ولاعبة يُمثلون 42 بلدًا أفريقيًا.

يُشار إلى أن المشاركة الليبية في هذا المحفل الأفريقي، اقتصرت على هذين اللاعبين فقط، لتعذر مشاركة بقية لاعبي منتخبي البوتشي وألعاب القوى بسبب توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة. (وال- القاهرة) ف م/ ر ت

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