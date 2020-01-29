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طائرتي الهلال وأساريا تستعدان للبطولة العربية

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل لاعبو فريقي الهلال بنغازي وأساريا الزاوية تدريباتهم استعداداً للمشاركة في بطولة الأندية العربية الثامنة والثلاثين للكرة الطائرة التي ستقام في مصر في الفترة ما بين السادس عشر حتى الثامن والعشرين من شهر فبراير القادم
وقد أوقعت القرعة فريق أساريا في المجموعة الأولى للبطولة التي تضم الأهلي المصري والهلال السعودي والسيب العماني وخيبل اليمني، فيما جاء الهلال في المجموعة الثانية إلى جانب خدمات جباليا الفلسطيني والأهلي البحريني والعربي القطري وشباب الأهلي الإماراتي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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