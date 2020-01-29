طائرتي الهلال وأساريا تستعدان للبطولة العربية

يواصل لاعبو فريقي الهلال بنغازي وأساريا الزاوية تدريباتهم استعداداً للمشاركة في بطولة الأندية العربية الثامنة والثلاثين للكرة الطائرة التي ستقام في مصر في الفترة ما بين السادس عشر حتى الثامن والعشرين من شهر فبراير القادم

وقد أوقعت القرعة فريق أساريا في المجموعة الأولى للبطولة التي تضم الأهلي المصري والهلال السعودي والسيب العماني وخيبل اليمني، فيما جاء الهلال في المجموعة الثانية إلى جانب خدمات جباليا الفلسطيني والأهلي البحريني والعربي القطري وشباب الأهلي الإماراتي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية