الميلان يخطف ورقة التأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

تقرير 218

يواصل الميلان الإبهار والنتائج الإيجابية، خمس مباريات على التوالي كان عنوانها الانتصار ولا شيء سواه، آخر محطات الميلان كانت في السان سيرو ومواجهة تورينو في دورِ الثمانية لكأس إيطاليا.

وانتظر الروسونيري اثنتي عشرة دقيقة لافتتاح أهداف المباراة عن طريق جياكومو بونافنتورا، ومع وصول الدقيقة الرابعة والثلاثين عدل تورينو النتيجة عن طريق لاعبه البرازيلي جليسون بريمير، منهيا الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني المباراة ازدادت وتيرتها مع دخولها ثلث الساعة الأخيرِ حيث خطف جليسون بريمر الهدف الثاني للضيوف، وفي الوقت بدل الضائع من المباراة وفي وقت ظن فيه الجميع أن الضيوف سيظفرون ببطاقة التأهل لنصف النهائي سدد التركي هاكان تشالهان أوغلو وعدل النتيجة للروسونيري وسط فرحة بمدرجات السان سيرو لتذهب المباراة للأشواط الإضافية.

وبعد شوط إضافي أول باهت تمكن تشالهان أوغلو من التألق والتقدم للميلان في أول دقائق الشوط الإضافي الثاني، وبعدها بدقيقتين عزز المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش النتيجة بالهدف الرابع والذي مكن الميلان من خطف ورقة التأهل إلى نصف النهائي لمواجهة يوفنتوس في قمة كروية مرتقبة.

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