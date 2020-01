كوبي براينت ينقذ عائلته من الموت رغم وفاته

كوبي براينت تفاصيل محزنة لوفاة الأسطورة وابنته [مجلة سيدتي]

لا تزال المشاعر متقدة عقب الموت المأساوي لأسطورة كرة السلة كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث في ضواحي مدينة لوس أنجلوس.

وكشفت التقارير الأمريكية الصادرة، أن الحادث أدى إلى مقتل 9 أشخاص، ليس من ضمنهم فانيسا براينت، زوجة كوبي، التي لم تكن معه في الرحلة المنكوبة، وكذلك بناته الثلاث الأخريات لم يكونوا متواجدين رفقته على متن المروحية عند إقلاعها.

إلا أن ابنة كوبي، جيانا البالغة 13 عاما، كانت رفقة والدها لحضور إحدى مباريات دوري الشباب، ولذا لاقت حتفها سوية مع والدها والركاب الآخرين .

وأوضحت مجلة people أن براينت اعتاد دائما عدم اصطحاب زوجته وبناته في أي رحلة يستقلها بالمروحية أو في الرحلات التي يذهب فيها رفقة أصدقائه.

كما اعتاد براينت البالغ 41 عاما السفر بطائرة هليكوبتر منذ أن كان لاعبا في صفوف لوس أنجلوس ليكرز، وكان يذهب إلى المباريات في طائرة هليكوبتر من طراز سيكورسكي إس-76، كوسيلة لتوفير الوقت والقضاء مزيد منه مع أسرته، وقضاء وقت أقل في حركة المرور.

تزوج براينت في عام 1999 في سن 21 عاما من فانيسا لين، وأنجب منها 4 بنات، وهن ناتاليا ديامانتي (2003)، وجيانا ماريا أونري (2006) التي لاقت حتفها معه، وبيانكا بيلا (2016)، وكابري (2019).

ولعب براينت طوال مسيرته مع ليكرز بدءا من عام 1996 إلى حين اعتزاله عام 2016، وتوج معه بلقب الدوري في خمس مناسبات هي أعوام 2000، 2001، 2002، 2009 و2010 ، واختير في مناسبتين أفضل لاعب في النهائيات لعامي 2009 و2010، وأفضل لاعب في الموسم 2007-2008.

كما شارك براينت في 18 مناسبة في مباراة كل النجوم “أول ستارز” وتوج بأفضل لاعب خلالها في أربع مناسبات، وحقق الذهبية الأولمبية مع منتخب بلاده في أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012.

