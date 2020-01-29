إعادة تشكيل فرعي طبرق و فرعي خليج سرت

بنغازي 29 يناير 2020 (وال) _ أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم قرارين بخصوص إعادة تشكيل فرعي كرة القدم بخليج سرت و فرعي طبرق.

هذا وجاء القرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن فرعي طبرق على النحو التالي:

إسماعيل عبدالجواد رئيسا.

عثمان الدناع نائبا للرئيس.

أحمد قبال مقررا.

وعضوية كل من (عبدالغني محمد، أحمد شعيب، علي راف الله، عيسى الصابر).

وفي القرار رقم 4 لسنة 2020 يعاد تشكيل فرعي خليج سرت كما يلي:

محمد سليمان رئيسا.

عبدالهادي عقيلة نائبا أولا.

عقيلة محمد نائبا ثانيا.

عبدالله بوزريبة مقررا.

وعضوية كل من (عبدالباسط علي، إبراهيم خطاب، طارق الزغرات، إمغيب صالح، الفرجاني الكاسح). (وال _ بنغازي) ف ح / ه ع

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