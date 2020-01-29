إعادة تشكيل فرعي طبرق و فرعي خليج سرت

بنغازي 29 يناير 2020 (وال) _ أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم قرارين بخصوص إعادة تشكيل فرعي كرة القدم بخليج سرت و فرعي طبرق.
هذا وجاء القرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن فرعي طبرق على النحو التالي:
إسماعيل عبدالجواد رئيسا.
عثمان الدناع نائبا للرئيس.
أحمد قبال مقررا.
وعضوية كل من (عبدالغني محمد، أحمد شعيب، علي راف الله، عيسى الصابر).
وفي القرار رقم 4 لسنة 2020 يعاد تشكيل فرعي خليج سرت كما يلي:
محمد سليمان رئيسا.
عبدالهادي عقيلة نائبا أولا.
عقيلة محمد نائبا ثانيا.
عبدالله بوزريبة مقررا.
وعضوية كل من (عبدالباسط علي، إبراهيم خطاب، طارق الزغرات، إمغيب صالح، الفرجاني الكاسح). (وال _ بنغازي) ف ح / ه ع
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