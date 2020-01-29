اخبار الرياضة

برونزية ليبية في البطولة العربية للملاكمة

تم النشر منذُ 9 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحصّل الملاكم الليبي فرج المقصبي على القلادة البرونزية في وزن خمسة وسبعين كلغ ضمن البطولة العربية للملاكمة لفئة الناشئين والتي أقيمت في الكويت.

وجاءت برونزية المقصبي إثر خسارته لنزاله أمام الجزائري أسامة الكانوني في دور نصف نهائي البطولة التي استضافها نادي الصليبخات الكويتي في الفترة بين الثالث والعشرين حتى التاسع والعشرين بمشاركة تسعة منتخبات هي تونس والجزائر وفلسطين والكويت والأردن والعراق وقطر ومصر بالإضافة لمنتخبنا الوطني الذي يضمّ ثلاثة ملاكمين هم عبد المقتدر سويدان ويزن الحويج وفرج المقصبي، تحت إشراف المدرّبين عبد السلام مسعود وعبدالحكيم عمار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك