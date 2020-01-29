برونزية ليبية في البطولة العربية للملاكمة

تحصّل الملاكم الليبي فرج المقصبي على القلادة البرونزية في وزن خمسة وسبعين كلغ ضمن البطولة العربية للملاكمة لفئة الناشئين والتي أقيمت في الكويت.

وجاءت برونزية المقصبي إثر خسارته لنزاله أمام الجزائري أسامة الكانوني في دور نصف نهائي البطولة التي استضافها نادي الصليبخات الكويتي في الفترة بين الثالث والعشرين حتى التاسع والعشرين بمشاركة تسعة منتخبات هي تونس والجزائر وفلسطين والكويت والأردن والعراق وقطر ومصر بالإضافة لمنتخبنا الوطني الذي يضمّ ثلاثة ملاكمين هم عبد المقتدر سويدان ويزن الحويج وفرج المقصبي، تحت إشراف المدرّبين عبد السلام مسعود وعبدالحكيم عمار .

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