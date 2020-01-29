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النصر يستعير العلام من الصداقة

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وافق نادي الصداقة في شحات على طلب رسمي مقدّم من نادي النصر بخصوص الحصول على خدمات اللاعب الساعدي العلام لخوض المرحلة القادمة من الكونفدرالية الأفريقية مع النصر.

وكان العلام قد جدّد عقده الصيف الماضي مع نادي الصداقة لمدّة موسمين وسينتقل على سبيل الإعارة إلى النصر ممثّل ليبيا الوحيد في البطولة القارية الذي تأهّل إلى ربعها النهائي إثر فوزه في خامس مباريات دور المجموعات على دجوليبا المالي بهدف لصفر واحتلّ المركز الثاني في المجموعة الثانية بثماني نقاط بعد أن خسر أمام حوريا المتصدّر وتعادل ذهابا مع بيدفيست الجنوب أفريقي ودجوليبا قبل أن يعود ويفوز عليهما في مباراتي الإياب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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