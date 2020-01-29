النصر يستعير العلام من الصداقة

وافق نادي الصداقة في شحات على طلب رسمي مقدّم من نادي النصر بخصوص الحصول على خدمات اللاعب الساعدي العلام لخوض المرحلة القادمة من الكونفدرالية الأفريقية مع النصر.

وكان العلام قد جدّد عقده الصيف الماضي مع نادي الصداقة لمدّة موسمين وسينتقل على سبيل الإعارة إلى النصر ممثّل ليبيا الوحيد في البطولة القارية الذي تأهّل إلى ربعها النهائي إثر فوزه في خامس مباريات دور المجموعات على دجوليبا المالي بهدف لصفر واحتلّ المركز الثاني في المجموعة الثانية بثماني نقاط بعد أن خسر أمام حوريا المتصدّر وتعادل ذهابا مع بيدفيست الجنوب أفريقي ودجوليبا قبل أن يعود ويفوز عليهما في مباراتي الإياب.

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