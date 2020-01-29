ذهبيتان لليبيا في الأولمبياد الأفريقي الخاص

تقرير|218

للذهب طعم ولون خاصّ عندما يأتي من الأولمبياد الخاصّ، ميداليتان ذهبيّتان تحصّلت عليهما ليبيا في أوّل بطولة أفريقية تقام لهذه الفئة من الرياضيّين

فمن ضمن عشرين رياضيا كان من المفترض أن يمثّلوا المنتخب الليبي وصل اثنان فقط إلى القاهرة رفقة المدرّب الوطني عمر الورفلي ومساعده رقية الفزاني للمشاركة في أوّل بطولة أفريقية للأولمبياد الخاصّ، وكانت أروع مشاركة.

الرياضيان هما هناء امحمد بوراوي وعلي فرج المهدوي اللذان جلبا الذهب لليبيا في لعبة البوتشي، فـ هناء وصلت للترتيب الأوّل بعد مشوار امتدّ لثلاث مباريات، فازت في الأولى على البوركينية نوفا بنتيجة سبعة لواحد وعلى المصريّة كريمة محمد بستّة لصفر قبل فوزها على المصرية مرام أسعد بنفس النتيجة ستّة لصفر في المباراة النهائية لتحصد الميدالية الذهبية . علي أيضا لم يذهب في طريق مختلفة فقد وصل للنهائي الذي تغلّب فيه على فريق النيجر بستّة لاثنين ليتوّج مجهوده بالذهب .

علي وهناء خطفا ذهبيتان من أمام ثمانمئة لاعب ولاعبة ،، فكم ستكون المحصلة لو شارك المنتخب كاملا ؟ لا أحد يعلم. ولكن لا بأس ، فالبركة بمن حضر.

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