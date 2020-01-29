منتخب الصالات يفقد مباراته الافتتاحية في أمم أفريقيا

فقد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات مباراته الافتتاحية بكأس الأمم الأفريقية أمام المنتخب المغربي صاحب الأرض بثلاثة أهداف دون مقابل في البطولة التي تقام بمدينة العيون المغربية .

وتقدم المنتخب المغربي بهدفين في الشوط الأول عبر سعد كنية وأنيس العيان، ورغم محاولات منتخبنا الوطني تقليص الفارق ومعادلة النتيجة فوجئ بالهدف الثالث في الشوط الثاني عبر محمد جواد لتنتهي المباراة بفوز المغرب بثلاثية نظيفة، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بالتساوي مع غينيا الإستوائية التي تغلبت على موريشوس بأربعة أهداف مقابل هدفين في افتتاح البطولة فيما يأتي منتخبنا الوطني في المركز الأخير للمجموعة .

وسيخوض منتخب الصالات مباراته الثانية في البطولة أمام موريشيوس يوم الخميس فيما يختتم مباريات الدور الأول بمواجهة غينيا الإستوائية السبت المقبل.

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