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الإنتر يقدّم الـ”مايسترو” في مسرح لاسكالا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم الإنتر لاعبه الجديد الدنماركي كريستيان إريكسن بعد توقيعه على العقود الرسمية لينضم إلى الفريق خلال الميركاتو الشتوي قادما من توتنهام.

وجاء تقديم لاعب الوسط الجديد داخل مقر الإنتر بعد وصوله الاثنين وخضوعه للفحوصات الطبية، هذا والتحق اللاعب مباشرة بتدريبات الفريق في مركز أبيانو جنتيل استعدادا لخوض المباريات المقبلة. وبحسب التقارير الصحفية فإن الصفقة كلفت خزائن النيراتزوري قرابة عشرين مليون يورو دفعت لفريقه السابق توتنهام فيما وقع اللاعب عقدا لمدة أربعة مواسم ونصف، وتتضمن الصفقة حصول أياكس النادي السابق للاعب على مليون يورو بالإضافة إلى عوائد مستقبلية لتوتنهام.

ويعد إرسكن اللاعب الثالث الذي يضمه النيراتزوري خلال الميركاتو الشتوي بعد ضم الإنجليزي آشلي يونغ من مانشستر يونايتد والنيجيري فيكتور موسيس قادما من تشيلسي اللندني.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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