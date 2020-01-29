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ثيم يطيح بـ”الماتادور” من ربع نهائي أستراليا المفتوحة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطاح النمساوي دومنيك ثيم بالمنصف الأول عالمياً الإسباني رافائيل نادال من ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات الغراند سلام بفوزه عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

واستطاع ثيم أن يحسم المجموعة الأولى والثانية بذات النتيجة بصعوبة بسبعة أشواط مقابل ستة بعد اللجوء إلى شوط كسر التعادل، إلا أن الماتادور الإسباني استطاع العودة من بعيد والفوز بالمجموعة الثالثة بستة مقابل أربعة، وفي المجموعة الرابعة عانى الإسباني كثيراً بعدما تأخر عدة مرات إلى أن أوصل المباراة إلى شوط كسر التعادل والذي حسمه المصنف الخامس بسبعة أشواط مقابل ستة.

وسواجه دومنيك ثيم في نصف النهائي منافسه الألماني ألكسندر زفيريف والذي تغلب على السويسري ستانيسلاس فافرينكا في ربع النهائي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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