زيفيريف يتأهل لمربع الكبار في أستراليا

تأهل المصنف السابع عالميا الألماني ألكسندر زفيريف إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات الغراند سلام بفوزه على السويسري ستانيسلاس فافرينكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

فافرينكا حسم المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط لواحد، لكن زفيريف تمكن من تحقيق الفوز في المجموعات الثلاث الأخرى بستة لثلاثة وستة لأربعة وستة مقابل اثنين ليحقق انتصارا تاريخيا في مسيرته بتأهله إلى قبل النهائي للمرة الأولى.

وسيواجه زفيريف في نصف النهائي المصنف الأول الإسباني رافائيل نادال أو النمساوي دومنيك ثيم على بطاقة العبور للمباراة النهائية الأحد المقبل

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