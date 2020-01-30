المعتصم المصراتي ينضم إلى “ريو أفي” البرتغالي

انضم المعتصم المصراتي المحترف الليبي في فريق فيتوريا غيماريش إلى فريق ريو أفي البرتغالي لمدة ستة أشهر وبنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقضى المصراتي فترة لابأس بها مع غيماريش البرتغالي لكنه لم يتمكن من حجز مكان أساسي بشكل مستمر ليقرر خوض تجربة جديدة في عالم الاحتراف رفقة الفريق الذي يحتل المركز الخامس برصيد ثماني وعشرين نقطة بعد مرور ثماني عشرة جولة من الدوري البرتغالي.

ويعتبر المصراتي من ركائز المنتخب الوطني في منطقة وسط الملعب ،وسيكون ضمن تشكيلة البنزرتي وقائمته التي تستعد لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا العام القادم في الكاميرون.

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