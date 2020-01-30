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هويدي ينتقل إلى بن قردان التونسي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع لاعب الأهلي بنغازي السابق والمنتخب الوطني أحمد هويدي على كشوفات الانتقال إلى فريق اتحاد بن قردان التونسي في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع فريق الاتحاد السكندري المصري.

وبحسب موقع ريميسا الرياضي، تلقى هويدي العديد من العروض العربية سواء من مصر أو تونس لكنه فضل الانتقال إلى بن قردان رغبة منه في الانتظام باللعب أساسيا والعودة لصفوف المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة.

ويبلغ هويدي من العمر 25 عاما وسبق له تمثيل ناديه الأم الأهلي بنغازي في العديد من المناسبات، إذ يعتبر من أبرز المواهب في خط الدفاع التي قدمها النادي في السنوات الأخيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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