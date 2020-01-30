هويدي ينتقل إلى بن قردان التونسي

وقع لاعب الأهلي بنغازي السابق والمنتخب الوطني أحمد هويدي على كشوفات الانتقال إلى فريق اتحاد بن قردان التونسي في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع فريق الاتحاد السكندري المصري.

وبحسب موقع ريميسا الرياضي، تلقى هويدي العديد من العروض العربية سواء من مصر أو تونس لكنه فضل الانتقال إلى بن قردان رغبة منه في الانتظام باللعب أساسيا والعودة لصفوف المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة.

ويبلغ هويدي من العمر 25 عاما وسبق له تمثيل ناديه الأم الأهلي بنغازي في العديد من المناسبات، إذ يعتبر من أبرز المواهب في خط الدفاع التي قدمها النادي في السنوات الأخيرة.

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