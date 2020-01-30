استمرار منافسات بطولة تنس الطاولة في مرزق

تتواصل منافسات بطولة دوري كرة الطاولة بنادي التحدي حج حجيل في بلدية مرزق بإقامة أربع مباريات لحساب المجموعتين الأولى والثانية.

وتفوق اللاعب طارق إسماعيل في المجموعة الأولى على عبدالله الفقي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، وفي المباراة الثانية تفوق اللاعب حسين المهدي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء على عبدالمنعم عمران.

وفي المجموعة الثانية تفوق اللاعب محمد احميد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء على محسن امحمد ، فيما تفوق في المباراة الثانية اللاعب عبدالرحمن محمد على فريد بوبكر بنفس النتيجة، أي ثلاثة أشواط مقابل لا شي.

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