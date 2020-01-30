اليونايتد يفوز والسيتي يتأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين

تقرير 218

دخل الجاران اللدودان في مانشستر “السيتي واليونايتد” إلى ملعب الاتحاد لخوض مباراة الإياب بينهما في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية. السيتي بقيادة غوارديولا رغم فوزه المريح ذهابا بثلاثة لواحد لم يفكر في الطريقة الدفاعية، فبانت نية تسجيل الأهداف في هجمات الكون أغويرو الذي وجد ديخيا سدا منيعا يصد كراته، ورحيم ستيرلينغ الذي لم يشكل خطورة كبيرة.

ولكن سيطرة الفريق السماوي على المجريات والاستحواذ على الكرة لم تجد نفعا في تسجيل الأهداف، فجاءت النتيجة عكس المجريات والتوقعات بتسجيل هدف للشياطين الحمر في الدقيقة الخامسة والثلاثين بتسديدة قوية على الطائر للاعب الوسط الصربي ماتيتش.

وزاد الهدف من درجة الحماس في المباراة، فهجم السيتي بقوة لتعديل النتيجة خوفا من الوقوع في المحظور والدخول في حسابات أخرى، ليقع رحيم ستيرلينغ في المصيدة ولم يهنأ بهدفه الذي ألغاه له الحكم المساعد بداعي التسلل، وتوالت الهجمات والفرص الضائعة بطرق عجيبة من أبناء غوارديولا ، وحتى بعد طرد صاحب الهدف ماتيتش بالبطاقة الحمراء إثر تدخله على محرز، لم يتمكن السيتي من استغلال النقص العددي لليونايتد، ومن هجمة منسقة سجل أغويرو هدفا ألغي أيضا بداعي التسلل.

وانتهت المباراة بين الجارين بهدف وحيد، لم يقدم أو يؤخر من النتيجة النهائية بثلاثة مقابل اثنين لمصلحة مانشستر سيتي الذي سيدافع عن لقبه أمام أستون فيلا يوم الأول من مارس القادم على ملعب ويمبلي في نهائي المسابقة.

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