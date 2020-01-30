ليفربول يواصل سلسلة “اكتساح الخصوم”

واصل ليفربول سلسلة اكتساح خصومه وتحقيق لقب الدوري الإنجليزي بفوزه في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر على حساب مضيفه وست هام يونايتد بهدفين دون مقابل.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الخامسة والثلاثين من علامة الجزاء بواسطة النجم المصري محمد صلاح بينما أضاف زميله تشامبرلين الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والخمسين.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده للنقطة السبعين ليوسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الثاني إلى تسع عشرة نقطة. وفي الجهة الأخرى تجمد رصيد وست هام يونايتد عند النقطة الثالثة والعشرين في المركز السابع عشر من البريمرليغ.

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